نتاج المنظومة الكروية الفاسدة ورابطة المصالح والبيزنس.. عزيز الشافعي يعلق على فضيحة المنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر - علق الفنان عزيز الشافعي، على خسارة المنتخب الأوليمبي الفادحة أمام المغرب بسداسية نظيفة في مباراة برونزية أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وكتب عزيز على حسابه بتويتر:

هو ده المنظر الي كان لازم الكورة المصريه تظهر بيه للأسف

هو ده نتاج المنظومه الكرويه الفاسده و رابطة المصالح و البيزنس

هو ده نتاج اتحاد الكوره الضعيف ولجنة مسابقاته الكارثيه برعاية الحاج !

هو ده نتاج المجاملات و المحسوبيه و تفضيل مصلحة نادي على مصلحة منتخب ‎#مصر

هي دي نتيجة ١٠ او ١٥ شخص هما الي بيخططوا للكورة من ٥٠ سنه

هي دي نتيجة إعلام موجه و لجنة حكام مرتعشة و انعدام المنافسه الشريفه و انعدام اللعب اانظيف

اي مسئول عن الرياضه ف مصر او كرة القدم تحديدا لازم يمشي من مكانه و مايترشحش تاني

انتم ناس فاسدين الا من رحم ربي

و اللي مش فاسد فهو فاشل او ضعيف أو إمعه