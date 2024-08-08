نتاج المنظومة الكروية الفاسدة ورابطة المصالح والبيزنس.. عزيز الشافعي يعلق على فضيحة المنتخب الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر - علق الفنان عزيز الشافعي، على خسارة المنتخب الأوليمبي الفادحة أمام المغرب بسداسية نظيفة في مباراة برونزية أولمبياد باريس ٢٠٢٤.
وكتب عزيز على حسابه بتويتر:
هو ده المنظر الي كان لازم الكورة المصريه تظهر بيه للأسف
هو ده نتاج المنظومه الكرويه الفاسده و رابطة المصالح و البيزنس
هو ده نتاج اتحاد الكوره الضعيف ولجنة مسابقاته الكارثيه برعاية الحاج !
هو ده نتاج المجاملات و المحسوبيه و تفضيل مصلحة نادي على مصلحة منتخب #مصر
هي دي نتيجة ١٠ او ١٥ شخص هما الي بيخططوا للكورة من ٥٠ سنه
هي دي نتيجة إعلام موجه و لجنة حكام مرتعشة و انعدام المنافسه الشريفه و انعدام اللعب اانظيف
اي مسئول عن الرياضه ف مصر او كرة القدم تحديدا لازم يمشي من مكانه و مايترشحش تاني
انتم ناس فاسدين الا من رحم ربي
و اللي مش فاسد فهو فاشل او ضعيف أو إمعه