الكشف عن تفاصيل إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم فؤاد تعرض لإصابة في الركبة، خلال مباراة سموحة الجارية الأن، ليغادر على إثرها ملعب اللقاء في الشوط الأول.

وقال طبيب الأهلي: كرين فؤاد يعاني من إصابة في الركبة، وسوف يجري أشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج العلاجي المناسب له".

ثقيلة وفضيحة.. علاء مبارك يعلق على هزيمة منتخب مصر الأولمبي 6-0 من المغرب

بعد سداسية المغرب.. هل يستقيل اتحاد كرة القدم المصري؟.. مصدر يرد: "ليه؟"

couples الدوري المصري "من زوجتي الأفضل إلى مصير مجهول".. حكاية حب محمد زيدان مع ميناس (صور)