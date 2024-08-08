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الكشف عن تفاصيل إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة اليوم، في بطولة الممتاز.

وكان كريم فؤاد تعرض لإصابة في الركبة، خلال مباراة سموحة الجارية الأن، ليغادر على إثرها ملعب اللقاء في الشوط الأول.

وقال طبيب الأهلي: كرين فؤاد يعاني من إصابة في الركبة، وسوف يجري أشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج العلاجي المناسب له".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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