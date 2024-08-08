أول تعليق من زيزو بعد إصابته في مباراة المغرب بأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

علق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والمنتخب الاولمبي بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة الفراعنة أمام المغرب والتي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشر زيزو ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمدلله في السراء والضراء، الحمدلله في النعيم والشقاء، الحمدلله في الصحة والداء، الحمدلله في النعمة والبلاء، الحمدلله في كل قضاء".

وخسر منتخب مصر الأولمبي بنتيجة كبيرة من نظيره المغربي 6-0، ليحصد أسود الأطلس برونزية أولمبياد باريس.

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