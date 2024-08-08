بعد خسارة المنتخب الأولمبي.. رضا عبد العال لمصراوي: "المهزلة اللي حصلت دي رسالة من ربنا لهؤلاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، رضا عبد العال، عن الخسارة الكبيرة التي تلقاها منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب في مباراة الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "نتيجة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب ليست مفاجأة وإنما المستوى الطبيعي للمنتخب المصري".

وتابع: "المهزلة اللي حصلت دي رسالة من ربنا عشان يكشف الناس المسؤولة اللي أول ما وصلنا نصف نهائي كلهم عايزين ياخدوا اللقطة والصورة".

وأضاف: "نسأل اتحاد الكرة والوزير واللجنة الاولمبية في النتيجة الكارثية دية، الناس ديه بتصرفش عليها ليه؟".

واختتم: "قبل ما حد يقدم استقالته، لازم الكل يتحاسب حساب عسير، المنتخب ده لو كنت عملت معسكر محترم ومباريات ودية قوية، كنا هناخد برونزية أقل حاجة".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي تلقى خسارة مؤلمة من نظيره المغربي بسداسية نظيفة، ليحتل المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024.