الزمالك يخطف فوزاً قاتلاً من زد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً من نظيره زد إف سي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي،والمؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الفوز الوحيد للزمالك في اللقاء محمد عاطف في الدقيقة 92 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ 55 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي زد في المركز في المركز السابع برصيد 47 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.

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