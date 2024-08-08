الأهلي يحسم لقب الدوري المصري بعد الفوز على سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ال 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد وهدف فوز الأهلي بالمباراة، اللاعب محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز تمكن المارد الأحمر، من حسم لقب الدوري المصري للمرة ال 44 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

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