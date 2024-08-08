موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بعد الفوز علي زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إنهاء مشواره في النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

وحقق الزمالك فوزاً على نظيره زد بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري:

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من مسابقة دوري نايل، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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