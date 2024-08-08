رضا عبد العال لـ "الخليج 365": أبو تريكة وصلاح معملوش اللي عمله منتخب مصر الأولمبي الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق رضا عبد العال على وصول المنتخب الأولمبي إلى المربع الذهبي في أولمبياد باريس 2024، واحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من منتخب المغرب في لقاء الميدالية البرونزية.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "نحمد ربنا أن المنتخب وصل للمربع الذهبي لأولمبياد باريس 2024، وده كان بالصدفة".

وأضاف: "هو فيه حد ساعد المنتخب الأولمبي في إقامة معسكر أو مباريات ودية تليق ببطولة زي الأولمبياد، أو الأندية الأندية المصرية قالت خد لاعيبة؟".

وتابع: "البرازيلي ميكالي مدرب عبقري إنه يوصل لدور نصف نهائي أولمبياد باريس باللاعيبة ديه".

وأكد: "أي لاعب شارك في الأولمبياد الحالية بطل، قبل كدا المنتخب راح الأولمبياد ومعاه أبو تريكة وصلاح، لاعيبة كانت تسد عين الشمس، لكن معملوش اللي اتعمل، وده أكبر شرف للاعيبة والمدرب".

وأتم لاعب الأهلي والزمالك الأسبق: "لازم نعذر اللاعيبة انهاردة، لعبوا ماتش قوي بعد ماتشيين أكسترا تايم، ومباراة مطحنة قدام فرنسا صاحبة الأرض".