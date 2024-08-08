ملخص مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره زد بهدف نظيف في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي .

ويعرض "الخليج 365" ملخص مباراة الزمالك وزد بالدوري المصري:

الدقيقة 5: هدوء في أداء لاعبي الفريقين.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من سيف فاروق جعفر ولكن تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 18: انحصار اللعب في وسط الملعب.

الدقيقة 29: إنذار لصالح بيتر موتوموسي لاعب زد.

الدقيقة 31: خطأ للزمالك خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 38: إنذار لصالح مصطفى شلبي.

الدقيقة 39: تبديل بخروج مصطفى شلبي ونزول محمد عاطف.

الدقيقة 46: تبديل بخروج حمزة المثلوثي ونزول أحمد مجدي.

الدقيقة 50: الزمالك يسيطر مع بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 57: هجمة خطيرة لنادي زد.

الدقيقة 63: تبديل بخروج عمر جابر ونزول محمد السيد.

الدقيقة 68: خطأ لصالح نادي زد.

الدقيقة 73: تبديل بخروج سيف الجزيري ونزول ناصر منسي.

الدقيقة 74: تبديل بخروج ناصر ماهر ونزول سامسون.

الدقيقة 80: سقوط لاعبان من زد.

الدقيقة 91: محمد عاطف يسجل الهدف الأول للزمالك.

الدقيقة 93 : إندار لصالح سيد نيمار.

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