شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصد البطولة رقم 152 ويواصل تصدر قائمة أكثر فرق العالم فوزا بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الأهلى في حسم بطولة الدوري المصري لصالحه للموسم الثانى على التوالي والرابع والأربعين في تاريخه.

وحسم الأهلي بطولة الدوري بعدما فاز على سموحة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ليحسم لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات. بهذا الفوز يرتفع رصيد بطولات الأهلي إلى 152 بطولة كالتالى:

تُوج المارد الأحمر بـ44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتبقى لـ فريق الأهلي، مباريات زد وإنبي ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري موسم 2023 /2024 ، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات زد والداخلية وطلائع الجيش.