شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلى على سموحة والتتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الأهلي بطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

في مباراة أخرى فاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile)، وسجل محمد عاطف هدف الزمالك فى الدقيقة "90" بعد تصويبة رائعة سكنت شباك عمرو حسام حارس مرمى زد. وجاء ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى والزمالك اليوم الخميس كالتالي:

1- الأهلي - 79 نقطة - 31 مباراة.

2- بيراميدز - 73 نقطة - 32 مباراة.

3- ال.زمالك - 55 نقطة - 32 مباراة.

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 32 مباراة.

5- مودرن سبورت - 50 نقطة - 32 مباراة.

6- سموحة - 49 نقطة - 32 مباراة.

7- زد- 48 نقطة - 31 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة.

9- إنبي - 43 نقطة - 32 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة - 32 مباراة.

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 32 مباراة.

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة.

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة.

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة.

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة.

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة.

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة.