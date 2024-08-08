شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. محاولات هجومية من الأهلي وسموحة للتسجيل والتعادل يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

بدأ اللقاء بشكل حماسي من جانب الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بكل قوة مُحاولاً تسجيل هدف مُبكر، وأشهر وائل فرحان حكم المباراة، بطاقة صفراء لـ حسام حسن مهاجم سموحة في الدقيقة السابعة للخشونة مع أكرم توفيق.

وسدد الأهلي أكثر من كرة لكن تفوق دفاع سموحة لهجمة من وسام أبو على، كما تصدى الهاني سليمان لتسديدة قوية من حسين الشحات في الدقيقة الثامنة.

وأنقذ ياسر إبراهيم فرصة هدف مُحقق لسموحة بعدما ابعد كرة من على خط المرمى قبل ن تدخل شباك فريقه، وفي الدقيقة 12 غادر كريم فؤاد أرض الملعب للإصابة وشارك محمد هاني بدلاً منه.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي مرة أخرى في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وسام أبو علي لكن الهاني سليمان تألق وأنقذها.

وقاد أبو بكر ليادي هجمة خطرة لسموحة وسدد كرة بجوار القائم، قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء لـ دوكو دودو لاعب سموحة للخشونة، وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف أول للأهلي في الدقيقة 34 بعدما تباطئ في التسجيل رغم إنه كان مُنفرد بحارس سموحة. ونشط أداء الفريقين في الدقائق الأخيرة إلى أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بتغيير ثنائي للأهلي، حيث محمد مجدي أفشة بدلاً من أمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد بدلاً من رضا سليم، ورغم سيطرة الأهلي على مجريات هذا الشوط إلا أن سموحة ظل خطراً في هجماته المُرتدة التي شنها بين الحين والأخر على مرمى محمد الشناوي، ونال حمدي علاء دودو لاعب سموحة بطاقة صفراء نتيجة عرقلة متعمدة لمحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي قبل أن يُشهر الحكم بطاقة صفراء أخرى لـ طارق علاء لاعب سموحة للخشونة مع محمد مجدي أفشة.

حاول الأهلي زيارة شباك الهاني سليمان لكن الأخير تألق مع دفاع فريقه ، وشارك أحمد عبد القادربدلاً من حسين الشحات وكريم نيدفيد بدلاً من أكرم توفيق في الدقيقة 67.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سموحة، كلاً من: محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم ووسام أبو علي.

وتواجد على دكة الأهلي كلاً من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد هاني ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وآدم ريندروف.

فيما يضم تشكيل سموحة، الهاني سليمان - طارق علاء - جاستيس أرثر - بركات حجاج - عبد الرحمن عامر_ دوكو دودو - عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا -أبو بكر ليادي - حسام حسن وأحمد خالد.

ويتواجد على دكة بدلاء سموحة كل من: أحمد إيهاب، الحبيب أحمد حسن، محمد مصطفى ميدو، مصطفى البدري، حمدي علاء، محمد سعيد مكرونة، إسلام جابر، فادي فريد، محمد أشرف.

لعب الأهلي وسموحة 27 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود سموحة إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1، وآخر مباراة في 28 نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.



إمام عاشور



جانب من مباراة الأهلى وسموحة



جانب من مباراة سموجة والأهلى فى الدورى المصرى



حزن كريم فؤاد



حسين الشحات



دموع كريم فؤاد بعد الخروم للإصابة (1)



دموع كريم فؤاد بعد الخروم للإصابة (2)