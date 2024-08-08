شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة خروج مصطفى شلبى مصابا فى مباراة الزمالك وزد والان مع تفاصيل الخبر

التقطت عدسات الخليج 365 لحظة خروج مصطفى شلبى لاعب الزمالك من مباراة زد بسبب إصابة العضلة الضامة ودخول محمد عاطف بديلاً.

ودفع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بمحمد عاطف بدلاً من مصطفى شلبى بسبب إصابة الأخير في مباراة زد بالدقيقة 37 من عمر اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى.

فاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile). سجل محمد عاطف هدف الزمالك فى الدقيقة "90" بعد تصويبة رائعة سكنت شباك عمرو حسام حارس مرمى زد.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 لقاءات وخسر8 مباريات وسجل لاعبوه 50 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وفى المقابل يحتل زد اف سى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.