شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الخماسي الحديث فى المركزين الـ16 و الـ 19 بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أنهت ملك إسماعيل لاعبة منتخب الخماسي الحديث منافسات السلاح ضمن لعبة الخماسي بدورة للألعاب الاولمبية التى تقام بباريس، في المركز ال 16 برصيد 205 نقطة في الترتيب العام للمنافسات التى أقيمت اليوم، كما أنهت سلمى ايمن منافسات السلاح أيضا في المركز ال 19 بنفس المنافسات.

وكان أحمد الجندى لاعب المنتخب حقق المركز الأول متعادلاً في مجموع النقاط مع صاحب المركز الثاني برصيد 245 نقطة، فيما جاء زميله مهند شعبان في المركز ال 13.

وقال أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو: لقد سارت الأمور على ما يرام اليوم، ما زلنا نركز على الدور نصف النهائي غدًا والنهائيات يوم السبت، أردت أن أحقق أداءً جيدًا اليوم في المبارزة حتى أكون أكثر راحة مما كنت عليه في طوكيو.

وأضاف الجندي: في الواقع، ربما في الجولة الأولى في المبارزة، كانت النتيجة متوسطة، لكنها سارت على ما يرام، واستمرت على ما يرام حتى النهاية.

واستطرد الجندي: غدًا الدور نصف النهائي، اريد فقط تجاوز ركوب الخيل، ثم السباحة، ثم الجري بالليزر، ثم التركيز على النهائيات".