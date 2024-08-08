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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 8-8-2024، حيث شهدت الساحة الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، المغرب يهزم المنتخب الأولمبي 6-0 ويتوج ببرونزية أولمبياد باريس للمرة الأولى.

المغرب يهزم المنتخب الأولمبي 6-0 ويتوج ببرونزية أولمبياد باريس للمرة الأولى

سقط منتخب مصر الأولمبي، في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين.

"قاضية" أفشة تقهر عناد سموحة وتتوج الأهلي بطلا للدورى للمرة 44

توّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

الزمالك يهزم زد 1-0 ويرتقى للمركز الثالث فى دورى nile

فاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز (دورى nile).

بيراميدز يهزم أبو قير للأسمدة 1-0 ويصعد لربع نهائى كأس مصر

خطف فريق بيراميدز تذكرة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر.

الجونة يهزم الترسانة بركلات الترجيح ويتأهل لمواجهة بيراميدز فى ربع نهائي الكأس

حسم فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال، تأهله إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر، عقب تغلبه على نادي الترسانة بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ 16 بنتيجة 2-0.



تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة 24 ساعة فى دور الـ16 لكأس مصر

تقرر تأجيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لتقام يوم 21 أغسطس الجاري بدلا، من يوم 20 في السادسة مساءً بإستاد الإسماعيلية .



أولمبياد باريس..الجندي ينهى منافسات السلاح ضمن الخماسى الحديث فى المركز الأول

أنهي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث ، منافسات السلاح ضمن أحد ألعاب الخماسي الحديث في المركز الأول برصيد 250 نقطة، في دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس 2024 .



الزمالك يطالب زد بنسبة إعادة بيع عمر خضر لأستون فيلا الإنجليزى

طلب مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم بنادى زد نسبة النادى من إعادة بيع عمر خضر لاعب الفريق السابق إلى نادى أستون فيلا الإنجليزى، والتى تبلغ 20% من قيمة عقده.