شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف رجل مباراة الزمالك وزد بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

حصد محمد عاطف لاعب فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام زد التي أقيمت مساء اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرضية الملعب.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

في حراسة المرمى: محمود الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

في خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ناصر ماهر.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد عاطف ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

في خط الدفاع: محمد إسماعيل، مصطفى العش، محمد علي، إسلام عبد الله.

في خط الوسط: محمد رضا، محمد أشرف، بيتر موتوموسي.

في خط الهجوم: مصطفى زيكو، عبد الرحمن البانوبي، شادي حسين.

بينما يتواجد على دكة بدلاء زد أمام الزمالك كل من: علي لطفي، محمد سمير، جمال، أحمد الصغيري، رأفت خليل نيمار، سوانيه، ماجاسا، يالو، ديلسون كاموني.