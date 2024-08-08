شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أداء تحكيمى جيد فى جولة حسم اللقب بلقاء سموحة والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

المباراة: سموحة والأهلى

المسابقة: اللقاء المؤجل من الجولة 24 من دورى Nile

النتيجة: هدف مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: وائل فرحان

المساعد الأول: سامى هلهل

المساعد الثانى: أحمد عبد المنعم

الحكم الرابع: احمد ناصر

حكام ال VAR: عبد العزيز السيد، رجب محمد

فى لقاء الحسم نجح طاقم التحكيم فى إدارة المباراة بشكل جيد نتيجة التعاون الجيد وكانت حالات المباراة كالآتى:-

الحالة الأولى: الدقيقة 46 سقوط رضا سليم داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب والقرار صحيح وال VAR يؤكد.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 48 مطالبة من سموحة بركلة جزاء بداعى لمس الكرة باليد من اللاعب محمد هانى، الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح لأن وضع اليد طبيعي.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 68 سقوط وسام ابو عالى نتيجة اللعب العادل والحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح.

الحالة الرابعة: فى الدقيقة 88 مطالبة لاعبى الأهلى بركلة جزاء لصالح خالد عبد الفتاح بداعى دفع من لاعب سموحة، الحكم يشير باستمرار اللعب وال VAR يؤكد على القرار رغم أن الحالة جدلية وتتطلب أكثر من زاوية.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهود كبير فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم.

الحكام المساعدون: تحركات واعية ومساعدة الحكم فى احتساب المخالفات القريبة .

حكام الـVAR: لا توجد حالات تستحق التدخل.