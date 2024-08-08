شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على 5 ملايين جنيه مكافأة الفوز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قيمة المكافأة المالية لـ"الأهلى" بطل الدوري الممتاز في موسم 2023-2024، وتنص لائحة رابطة الأندية المحترفة على منح بطل الدوري مكافأة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

كما تضمنت اللائحة أن كل فريق يشارك في الدوري الممتاز يحصل على مليون جنيه لكن بعد انتهاء الموسم.

وتوّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان. سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

وتوج الأهلى بطلا للدوري المصري للموسم الثانى على التوالي والرابع والأربعين في تاريخه بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

ويتبقى لـ فريق الأهلي مباريات وزد وإنبي ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري موسم 2023 /2024 ، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات الداخلية وطلائع الجيش.