شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ذكى يحقق المركز الـ22 فى منافسات الدراجات بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أنهى يوسف زكى لاعب منتخب الدراجات منافساته فى دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس فى المركز ال 22 بمنافسات اومنيوم.

ومن المقرر أن تستانف البعثة المصرية منافساتها فى الأولمبياد غدا فى رياضات التايكوندو والمصارعة و الخماسي الحديث والجمباز والسباحة.

يذكر أن مصر خسرت ميداليتين فى الألعاب الجماعية على مستوى كرة اليد وكرة القدم، حيث ودع اليد أمام اسبانيا بينما ودع المنتخب الأولمبى امام المغرب

وتشارك البعثة المصرية في دورة الألعاب الصيفية أولمبياد باريس، بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

يذكر أن اتحاد السلاح المصري، هو صاحب الميدالية الوحيدة للبعثة المصرية في أولمبياد باريس حتى الآن، بعدما حصد محمد السيد ميدالية برونزية في الأيام الأولى للمنافسات.