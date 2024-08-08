شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بالتتويج بالدوري 44 على طريقة عنترة ابن شداد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحات الرسمية للنادي الأهلي عبر السوشيال ميديا، بفوز الفريق ببطولة الدوري رسمياً بالفوز على سموحة، ونشرت الصفحة صورة جماعية للفريق والجهاز الفني، واستعانت بأحد أبيات شعر لـ عنترة ابن شداد، وهو: "وَالخَيلُ تَعلَمُ وَالفَوارِسُ أَنَّني.. شَيخُ الحُروبِ وَكَهلُها وَفَتاها".



الاهلي يحتفل

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.