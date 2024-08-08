شكرا لقرائتكم خبر عن "لدغة" أفشة فى شباك سموحة هى "القاضية الرابعة" فى مسيرته مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نجح أفشة لاعب الأهلي في تسجيل هدف فوز فريقه القاتل على سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد برج العرب بالجولة الـ24 من عمر الدوري، وساهمت في تتويج فريقه بالدرع رقم 44 في تاريخه بشكل رسمي.

قاضية أفشة التي تم تسجيلها في مرمى سموحة بالدقيقة 95 من عمر المباراة لم تكن القاضية الوحيدة في مشواره مع الأهلي بل سبقها تسجيل ثلاثة أهداف حاسمة في وقت قاتل "قاضية"، في ثلاث مناسبات من قبل.

القاضية الأولى كانت في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، بعد أن أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 86 من عمر المباراة ليقود فريقه نحو التتويج بالنجمة الإفريقية التاسعة في مسيرته في بطولة هي الأغلى للجماهير الحمراء.

والقاضية الثانية كانت في مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي، حيث سجل أفشة هدف الفوز القاتل في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليمنح فريقه بطاقة الصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية.

والقاضية الثالثة كانت في مباراة الأهلي ضد بيراميدز بالدور الأول كونها كانت أمام المنافس المباشر لفريقه على لقب الدوري، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 2 / 2 ، قبل أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 86 من عمر المباراة أيضا.

والقاضية الرابعة كانت في مباراة سموحة والتي سجلها في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ويقود فريقه للتتويج بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه بشكل رسمي، ويحافظ لمارسيل كولر على أطول سلسلة انتصارات بعدد 20 مباراة متتالية.



قفشة



قفشه والشحات



جمهور الأهلى (2)



جمهور الأهلى (3)



رقص واحتفالات



قفشة وحسين الشحات



قفشة



كريم نيديفيد ووسام