شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى بعد وداع الأولمبياد: قدر الله وما شاء فعل والرياضة مكسب وخسارة والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة والذى شارك فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام حاليا فى باريس أنه غير راض عن النتيجة التى حققها فى البطولة، والتى ودعها من أول مباراة بعد الهزيمة أمام لاعب كازاخستان بعدم التكافؤ.

وكتب محمد مصطفى عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى: "قدر الله وما شاء فعل طبعا مكنش ده هدفى ولا طموحى وأنا غير راضى عن النتيجة دى بس الرياضة مكسب وخسارة".



محمد مصطفى بطل المصارعة

وخسر محمد السيد كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة، من بطل أذربيجان في دور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية لمنافسات المصارعة.

كما خسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.