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محمد مصطفى بعد وداع الأولمبياد: قدر الله وما شاء فعل والرياضة مكسب وخسارة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:09 م

كشف محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة والذى شارك فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام حاليا فى باريس أنه غير راض عن النتيجة التى حققها فى البطولة، والتى ودعها من أول مباراة بعد الهزيمة أمام لاعب كازاخستان بعدم التكافؤ.

وكتب محمد مصطفى عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى: "قدر الله وما شاء فعل طبعا مكنش ده هدفى ولا طموحى وأنا غير راضى عن النتيجة دى بس مكسب وخسارة".


محمد مصطفى بطل المصارعة

وخسر محمد السيد كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة، من بطل أذربيجان في دور الـ16 بدورة الألعاب الأولمبية لمنافسات المصارعة.

كما خسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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