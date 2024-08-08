شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويج الأهلي.. 6 لاعبين يحصدون الدورى المصرى للمرة الأولى بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

بعد فوز الأهلي ببطولة الدوري المحلي رسمياً يكون ستة لاعبين من الأهلي قد نجحوا في الفوز ببطولة الدوري المصري للمرة الأولى بقميص المارد الأحمر، وهم إمام عاشور وأنتوني موديست ورضا سليم وعمر كمال عبد الواحد ووسام أبو علي والحارس محمود الزنفلي.

وتوّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

وتعاقد الأهلي في صيف 2023 مع إمام عاشور قادماً من نادي ميتيلاند الدنماركي والفرنسي انتوني موديست في صفقة انتقال حر ورضا سليم من الجيش الملكي المغربي ،قبل ن يضم 3 صفقات في يناير 2024 ، وهم عمر كمال عبد الواحد قادماً من مودرن سبورت ومحمود الزنفي من الداخلية (استعارة) ووسام أبو علي من سيريس السويدي.

ويتبقى لـ فريق الأهلي، مباريات زد وإنبي ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري موسم 2023 /2024 ، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهتي الداخلية وطلائع الجيش.