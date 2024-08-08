شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيزو عقب إصابته فى خسارة المنتخب الأولمبى من المغرب بسدادسة والان مع تفاصيل الخبر

علّق أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي عبر حسابه على إنستجرام على إصابته في مباراة المنتخب الأولمبي مساء اليوم، الخميس، أمام نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية والتي خسرها منتخب مصر بسداسية نظيفة.

وكتب زيزو: "الحمد لله في السراء والضراء.. الحمد لله في النعيم والشقاء.. الحمد لله في الصحة والداء.. الحمد لله في النعمة والبلاء.. الحمد لله في كل قضاء".

وسقط منتخب مصر الأولمبي، في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وبهذه النتيجة يتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه

وكان زيزو خرج مصاباً في بداية الشوط الأول، ليستقبل المنتخب بعد خروجه ستة أهداف على مدار الشوطين، وكتب زيزو عبر حسابه على انستجرام: الحمدلله في السراء والضراء.

وسبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3، وخسر من الأرجنتين بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل في الفوز بميدالية أولمبية للمرة الأولى.

وفي المرة الثانية لعب منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 1964، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال أمام ألمانيا ولكنه خسر المباراة بنتيجة 3 / 1، وخسر منتخب مصر من المجر بنتيجة 6 / 0 في نصف نهائي الأولمبياد ليلعب مباراة البرونزية ويخسرها ويفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بميدالية أولمبية.