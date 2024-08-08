شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مؤمن زكريا يرتدى تيشرت الأهلى فى مباراة التتويج بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات الخليج 365 لحظة قيام نجل مؤمن زكريا نجل نجم الأهلى السابق بعمليات الإحماء في مباراة سموحة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، مرتدياً قميص القلعة الحمراء.

وتوّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.