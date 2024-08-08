شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد فوز الأهلي والزمالك على سموحة وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الأهلى يتصدر ترتيب هدافى المسابقة، بعد مباريات اليوم الخميس المباريات المؤجلة في الدوري المصري والتي وصلت لمراحلها الحاسمة.

وفاز الأهلى على نظيره سموحة بهدف دون رد سجله محمد مجدي أفشة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، فيما التقى الزمالك منافسه زد إف سى على استاد القاهرة الدولى.

1_ وسام أبو على ، الأهلى، 18 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا

3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدفا

4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا

5_ ياو أنور، البنك الأهلى ، 11 هدفا

6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدفا