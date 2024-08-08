شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحيل الأوغندى موتيابا عن الزمالك بعد قرار جوميز والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بـ نادى الزمالك كواليس رحيل الأوغندى ترافيس موتيابا عن القلعة البيضاء، مؤكداً أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق رفض تفعيل بند الشراء الخاص بعقده مع النادى.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الزمالك حصل على خدمات موتيابا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 30 ألف دولار، ويستوجب على النادى الأبيض دفع 150 ألف دولار لتفعيل بند الشراء إلا أن الخواجة طلب رحيله.

وقرر مسئولو نادى الزمالك فسخ عقد الأوغندى ترافيس موتيابا بالتراضى بعد إنهاء كافة الأمور المالية بين الطرفين.

وأكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على ملف الكرة فسخ عقد اللاعب بالتراضى بعد تنازله عن جزء من مستحقاته المالية وتوقيع مخالصة بين الطرفين.