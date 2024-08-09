الامارات | الأهلي يحسم لقب الدوري المصري رقم 44 بـ “قاضية أفشة”.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم فريق النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للموسم 2023-2024، وحصد لقب البطولة رسميًا، بعد الفوز على فريق سموحة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الأهلي الذي كان يحتاج إلى نقطة واحدة فقط في إحراز النقاط الثلاثة بهدف سجله محمد مجدي أفشة، بالوقت القاتل في الدقيقة 95 من عمر اللقاء ليقود فريقه للفوز بالدوري.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري رسميًا، بعد احتلال الصدارة برصيد 81 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، برصيد 73 نقطة ويتبقى له مباراتين فقط، وهو ما يعني حسم اللقب بعدما زاد الفارق عن 6 نقاط.

وتوج الأهلي خلال الموسم الشاق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر وكأس السوبر بجانب المشاركة ببطولة دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، وخسارة السوبر الإفريقي قبل الفوز بالدوري اليوم.

ورفع الأهلي رصيده من بطولات الدوري المصري، إلى 44 مرة بعد الفوز بالنسخة الجارية من البطولة.