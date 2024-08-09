"مقدرتش على المصري هتقدر على الأوروبي؟".. تصريحات لاعب الأهلي السابق بعد خسارة المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أطلق لاعب الأهلي السابق، رضا عبد العال، تصريحات نارية بشأن خسارة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب بسداسية دون رد، في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "مفيش ملامة على لاعبي المنتخب الأولمبي أو المدرب، لازم نلوم المسؤولين اللي مقدروش يوفروا إعداد صح وخايفين يقولوا للأهلي عايزين لاعيبة من عندك".

وتابع: "الأهلي عنده حق ميديش المنتخب الأولمبي لاعبين، عشان مفيش دوري في العالم لسه شغال لحد دلوقتي".

وأردف: "الدوري بيخلص في نص شهر 5 على أقصى تقدير، واللاعيبة تاخد راحة وتكون الأمور اتحسمت، لكن دلوقتي الأهلي عنده مباريات في الدوري يبقى يسيب ليه لاعيبة؟".

وبحديثه عن رفض ليفربول ونانت انضمام المصريين للمنتخب الأولمبي: "ما لازم يرفضوا، أنت مقدرتش على أنديتك المصرية هتقدر على الأوروبية؟".

الجدير بالذكر أن أندية محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش، رفضوا انضمامهم إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، بجانب الأهلي الذي رفض ترك محمد عبد المنعم وإمام عاشور.

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