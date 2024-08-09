"ما يفعله أمر غير عادي".. أول تعليق من شوبير بعد تتويج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على فوز المارد الأحمر على سموحة اليوم، والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: " ما يفعله النادي الاهلي هو المستحيل الحقيقي مش بس الفوز بالبطولات، لأن ده أمر عادي بالنسبة للأهلي عبر تاريخه المشرف، ولكن هذا الأصرار الغريب علي الفوز رغم الإرهاق الغير عادي مفيش فريق، ف العالم لعب عدد مباريات الأهلي ورغم ذلك مفوتش تقريبا بطولة جماهير لا تشبع".

وأضاف: "وبالتالي لاعبين ميقدروش يخذلوا جماهيرهم أبدا وجهاز فني أكتر من رائع، رغم الانتقادات أحيانا ولكن هو عارف شغله وماشي في طريقه، ومجلس إدارة محترف بمعني الكلمة بيوفر كل حاجه للفريق من غير دوشه ولا حديده ولا تلميع، كل واحد عارف شغله في النادي وف النهاية النجاح يتحقق بدل من المرة 44 مره والبقيه تأتي".

واختتم شوبير: "الف مبروك لجماهير الاهلي العظيمة تستاهلوا كل حاجه حلوه".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب سموحة بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضاً:

"فضيحة ولكن" ميدو يعلق علي خسارة منتخب مصر الأولمبي بسداسية من المغرب

ثقيلة وفضيحة.. علاء مبارك يعلق على هزيمة منتخب مصر الأولمبي 6-0 من المغرب

بعد سداسية المغرب.. هل يستقيل اتحاد كرة القدم المصري؟.. مصدر يرد: "ليه؟"