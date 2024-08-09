ملف الخليج 365.. 6 من المغرب للمنتخب الأولمبي.. تتويج الأهلي بالدوري الـ44.. وفاة رئيس الاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الخميس، أبرزها الهزيمة القاسية لمنتخب مصر الأولمبي بباريس، تتويج الأهلي بدرع الدوري الـ44 في تاريخ، واخيراً وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي السابق.

نستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الخميس:

المغرب تحرج المنتخب الأولمبي بسداسية وتحصد برونزية أولمبياد باريس 2024

أحرج المنتخب المغربي الأولمبي نظيره المصري، بعد تغلبه عليه بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب لا البوجوار لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي يحسم لقب الدوري المصري بعد الفوز على سموحة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ال 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الزمالك يخطف فوزاً قاتلاً من زد في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً من نظيره زد إف سي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي،والمؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد سداسية المغرب.. هل يستقيل اتحاد كرة القدم المصري؟.. مصدر يرد: "ليه؟"

قال مصدر من اتحاد كرة القدم المصري، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، عن نيتهم في تقديم الاستقالة بعد هزيمة منتخب مصر الأولمبي بسداسية من منتخب المغرب اليوم في منافسات أولمبياد باريس: " هنستقيل ليه؟! كلها أيام وسندعوا للانتخابات". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وفاة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق

توفى اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السابق. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رضا عبد العال لـ "الخليج 365": أبو تريكة وصلاح معملوش اللي عمله منتخب مصر الأولمبي الحالي

علق رضا عبد العال على وصول المنتخب الأولمبي إلى المربع الذهبي في أولمبياد باريس 2024، واحتلال المركز الرابع بعد الخسارة من منتخب المغرب في لقاء الميدالية البرونزية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

couples الدوري المصري "من زوجتي الأفضل إلى مصير مجهول".. حكاية حب محمد زيدان مع ميناس (صور)

بعد فشل زواجه الأول، دخل محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب مصر الأسبق، في قصة حب جديد جمعته بزوجته الحالية ميناس صاحبة الملامح الأجنبية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لاعبة تطلب حبيبها للزواج".. مواقف رومانسية لنجمات أولمبياد باريس (صور وفيديوهات)

"تنبض بالحب وتجذب الناس من كل مكان حول العالم للاستمتاع بأوقاتهم الرومانسية".. هكذا عُرفت العاصمة الفرنسية باريس، التي تستضيف الحدث الأهم في الفترة الحالية، دورة الألعاب الأولمبية، لذا وجد جميع المشاركين طريقهم لصنع لحظتهم الخاصة في "مدينة الحب". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بـ فيديو ورسالة مؤثرة"..بيبي يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن كيبلير لافيران بيبي مدافع بورتو ومنتخب البرتغال اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، بعد مسيرة كروية مليئة بالإنجازات والبطولات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

سيراميكا ينهي الجدل بشأن رحيل بيكهام وريان للزمالك

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة رحيل ثنائى الفريق أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)