شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بالدوري رسميا.. كولر يحصد البطولة التاسعة مع الأهلي (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

حصد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي البطولة التاسعة خلال مشواره مع المارد الأحمر بعد التتويج ببطولة الدوري المصري رسمياً للمرة الثانية على التوالي، والـ44 في تاريخ الأهلي.

رحلة كولر مع الأهلي بدأت في سبتمبر 2022 وحصد خلال هذه الفترة على 9 بطولات، بواقع الدوري المصري (مرتين)، وكأس مصر (مرتين)، والسوبر المصري (ثلاث مرات)، ودوري أبطال أفريقيا (مرتين).

توّج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

وخسر الأهلي نهائي وحيد مع كولر كان في السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري ، كما حصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع كولر مرة وحيدة وحصل على المركز الرابع في مثلها.

ويتبقى لـ فريق الأهلي، مباريات زد وإنبي ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري موسم 2023 /2024 ، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهتي الداخلية وطلائع الجيش.