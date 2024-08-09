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قمصان: حققنا الدورى عن جدارة واللاعبون قدموا واحدا من أصعب المواسم

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - سليمان النقر

الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:06 ص

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بحصد لقب بطولة الدوري رسميًّا اليوم، بعد أن تغلب الأهلي على سموحة ‏بهدف دون مقابل بملعب برج العرب والوصول للنقطة 81.‏

وأوضح أن الفريق نجح في تحقيق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق، بعد أن تخطى مرحلة صعبة للغاية، وتوج باللقب قبل نهاية ‏المسابقة.‏

وأشار قمصان إلى أن اللاعبين قدموا الكثير في واحد من أصعب المواسم، ونجحوا في إثبات جدارتهم بتمثيل النادي، متمنيًا أن ‏تستمر الانتصارات.‏

وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين وكافة منظومة العمل داخل الفريق تضع هدفها دائمًا هو إسعاد الجماهير التي ساندت اللاعبين ‏ومنحهتم الدعم المطلوب طوال الموسم.‏

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