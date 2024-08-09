شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام للاعبى المنتخب الأولمبى: أنتم رابع الأولمبياد.. وميكالى مدرب قدير والان مع تفاصيل الخبر

رفض جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن يحمل لاعبي المنتخب الأولمبي المسئولية عقب الخسارة الكبيرة من المغرب، معربا عن حزنه الشديد بضياع الميدالية البرونزية، وجاء ذلك خلال لقائه مع اللاعبين بعد المباراة.

وأكد جمال علام فى حديثه مع اللاعبين أنها مباراة للنسيان، مشيدا بما حققوه من إنجاز فى مجمل البطولة بحصولهم على المركز الرابع فى الأولمبياد وهو إنجاز لم يتحقق فى مصر منذ 60 عاما، في الوقت الذى شهدت فيه البطولة خروج منتخبات كبيرة مثل الأرجنتين واليابان وأمريكا وأوزبكستان وباراجواي من الأدوار المبكرة، كما أن هناك دولا عظمى كرويا مثل البرازيل وهولندا والبرتغال لم تتأهل من الأساس إلى نهائيات الأولمبياد.

وقال رئيس اتحاد الكرة للاعبين: "بعيدا عن نتيجة لقاء المغرب أنكم حققتوا نتائج مبهرة بداية من فوزكم على إسبانيا وإسقاطكم باراجواي وإحراجكم لفرنسا صاحبة الأرض والجمهور، ولا يمكن أن ننسي لكم هذه المحطات المضيئة أنتم ومدربكم القدير".

وبدا الحزن واضحا على لاعبي المنتخب الأولمبي، خاصة أن غالبيتهم لعبوا وهم يعانون من الإصابات بقيادة زيزو الذى خرج مبكرا، وإبراهيم عادل وكوكا والنني ومحمد شحاتة وحسام عبد المجيد، وكل هذه الإصابات سببها الإجهاد الشديد وضغط المباريات والتنقل بين أكثر من خمس مدن فرنسية بالقطار أو الأتوبيس في زمن لا يقل عن ثلاث ساعات، عكس منتخبات أخرى كانت تتنقل بطائرات خاصة.