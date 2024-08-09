شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى: شعرت بفوز الأهلي بالدوري لحظة طرد الشيبي.. وسنبدأ التفكير بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بانتصار المارد الأحمر على سموحة وتحقيق لقب الدوري رغم الصعوبات التي واجهت الفريق خلال الموسم الحالي، موجهًا الشكر لجمهور النادي على الدعم الكبير، وكذلك الجهاز الفني واللاعبين.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "شعرت بالفوز بلقب الدوري رسميا بعد الفوز على بيراميدز وتحديدا لحظة طرد محمد الشيبي، الفريق خاض موسما صعبا للغاية، والإدارة واللاعبون والمدير الفني بذلوا جهودًا كبيرة، والموضوع صعب أصلا في ظل ضغط المباريات ولابد من وجود مخرج لتلك الأمور".

وأضاف: "المنافسة على كل الألقاب هو قدر النادي الأهلي، ولا بد من المنافسة على الألقاب، وتحدثت معه قبل 3 أسابيع عن أزمة معينة، وكان يُطالبني بالهدوء، ويمتلك خبرات كبيرة في العمل الإداري، ودائمًا يتسم بالهدوء وعدم التسرع في اصدار القرارات، خصوصا أن المجلس يضم بعض الشباب المتحمسين أيضا".

وأشار إلى أن البطولات القادمة ستكون هي الأجمل بكل تأكيد، ودائمًا النادي الأهلي يطمح في تحقيق المزيد من البطولات.

وأتم: "دائما مجلس إدارة النادي الأهلي يغلق ملف أي بطولة ويفكر في القادم، ولا ينشغل كثيرًا في الأفراح، لأنه يفكر في القادم بشكل مستمر، ونفكر من الآن في السوبر الإفريقي 27 سبتمبر أمام الزمالك في الرياض".