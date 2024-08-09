شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: الأهلى استحق التتويج بالدورى وسعينا للفوز وكنا الأكثر شراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، أن الأهلي استحق لقب الدوري عن جدارة، ولكن كنا الأكثر شراسة وأهدرنا العديد من الهجمات الخطرة والمباريات تحسم من فرصة واحدة.
وقال أحمد سامى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك للنادي الأهلي على بطولة الدوري وهم يستحقون اللقب بكل جدارة".
وأضاف أحمد سامي: "كنا نحتاج الفوز لذلك كنا الأكثر شراسة، وأهدرنا العديد من الهجمات كانت كفيلة تضعنا في المقدمة".
وتابع: "كل الناس كانت بتشكك في سموحة واللاعبين ولكن الوصول للهذه النقاط وهذا الأداء كانت الرد عليهم".
واحتسبت للأهلي تسع ركلات جزاء، سجل منها لاعبوه ثمانية أهداف وأهدرت واحدة، واحتسبت لمنافسيه ست ضربات جزاء أحرز منها خمسة أهداف وأهدرت ضربة واحدة، والطريف أن الضربتين المهدرتين كانتا في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حيث أهدرت واحدة للأهلي وأخرى لطلائع الجيش.
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