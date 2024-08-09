شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد الكرة يعتذر للجماهير المصرية: يوم حزين والهزيمة ليس لها مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الإعلامي إيهاب الكومي، بالإعتذار لجماهير الكرة المصرية، بعد هزيمة الفراعنة أمام المغرب بسداسية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تليفزيونية، إن أكثر المتشائمين كان لا يحلم بتجاوز الدور الأول، ولكن سقف الطموحات ارتفع بعد تحقيق الانتصارات وتصدر المجموعة.

وسقط منتخب مصر الأولمبي، في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، في مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، وبهذه النتيجة يتوج ببرونزية أولمبياد باريس 2024، للمرة الأولى في تاريخه.

وتابع الكومى: "إنه يوم حزين للكرة المصرية، ولكن لدنيا أحد أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية هو روجيرو ميكالي، ولقد قادنا للتأهل لأول مرة للدور نصف النهائي في الاولمبياد من 60 عاما".

وشدد: "ما حدث ليس له مبرر، وقد يكون الإجهاد والإصابات أو الغيابات سببا لهذه الهزيمة، ويكفى أن الهزيمة أمام المغرب 6-0 صنعت حالة من الغضب عند الجمهور المصري".

وأكد قائلا: "كمشجع أشعر بحسرة ومرارة، وكمسئول لا أملك سوى الاعتذار، وليس من عادتي الهروب وطبعي هو المواجهة، وأطلب من الجماهير عدم هدم المعبد، وإقالة الجبلاية ستزيد من تفاقم الأزمة".