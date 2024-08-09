شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: خوض الكأس بالكبار يمنعهم من الراحة.. واللعب فى حرارة مرتفعة صعب والان مع تفاصيل الخبر

تحدث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، عن فوز فريقه على زد بهدف نظيف في الدوري المصري، مشيراً إلى خطته مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة والعقبات التي تواجهه.

وقال جوميز في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "مباراة كانت صعبة جدا وفريق زد فريق محترم، ولكننا لم نخلق فرصاً كثيرة رغم الاستحواذ على الكرة، وذهبت إلى غرفة خلع ملابس فريق زد لأهنئ مجدي عبد العاطي على نهاية الموسم وقلت له أن فريقه منظم ومحترم".

وأضاف: "لو لم نتلق جديدا بخصوص موقف النادي من الصفقات الجديدة فسنبدأ الموسم بنفس اللاعبين الذين نعمل معهم حالياً بالنادي، ومستعدون لهذا الأمر لذلك نجرب اللاعبين الصغار والشباب لنرى ما هي الحلول التي يمكن أن يقدمونها لنا في البطولات الصعبة التي نشارك بها".

وواصل: "الاعتماد على اللاعبين الكبار في مباريات الكأس سيكون أمرا كارثيا بالنسبة لي، الشخص الذي اتخذ هذا القرار لا يحترم صحة اللاعبين، لعبنا في شهرين 17 مباراة وقد نتعرض لإصابات وهذا غير طبيعي، الدوري ينتهي 17 أغسطس والكأس يبدأ يوم 21، لن نستطيع أن نمنح اللاعبين أسبوعاً واحداً قبل بداية الإعداد للموسم الجديد".

واختتم: "المباراة القادمة مع طلائع الجيش ستقام في الخامسة والنصف، في الشتاء ليست مشكلة، ولكن في درجة حرارة 40 درجة هو أمر صعب جداً، أرسلنا 6 فاكسات لاتحاد الكرة ولم يرد علينا أحد وكذلك سلمنا 6 خطابات ولم يرد الاتحاد، هذا يبين أن هناك أمر خاطئ ولكن هذه ليست مهمتي، ولكن اللعب في هذه الحرارة صعب جداً".