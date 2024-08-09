شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: لم أشك لحظة فى التتويج بالدورى والجمهور سبب حصد الدرع والان مع تفاصيل الخبر

أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته باستمرار التتويج بالألقاب في عهد المجلس الحالي والفوز بالدوري للمرة الخامسة، ودوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وبرونزية المونديال 3 مرات، بخلاف باقي البطولات، مشيرا إلى أن العمل الجاد والنية الصادقة وراء التتويج بالألقاب.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "مجلس الأهلي يتحمل كافة الضغوط عندما يكون هناك نتائج غير جيدة، فلذلك من حقهم اليوم أن يسعدوا، ونجح المجلس الحالي في الخروج من كل العقبات بشكل جيد، منها على سبيل المثال ملف رحيل المدربين مثل فايلر وموسيماني، والتعاقد مع مارسيل كولر".

ووجه قنديل الشكر لجمهور النادي الأهلي الذي كان سببًا في تتويج الفريق بالألقاب على مدار الموسم الحالي، مشيرا إلى مجلس الإدارة أيضا جزء من الجماهير، وقدر النادي أن يكون دائمًا على منصات التتويج دائما.

وأضاف: "طوال الموسم كنت متأكدا من الفوز بالدوري هذا الموسم، وكان لدي ثقة في تحقيق البطولة، وتأكدت من ذلك بعد لقاء بيراميدز الأول، رغم الضغوط والإرهاق من كثرة المباريات، وهو أمر لا يحدث في العالم كله، لكن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية".

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يُدركون جيدًا مكانة النادي، وبطولة الدوري تحتاج لـ "النفس الطويل" ووجود نظام جيد من أجل التتويج بها، وهو أمر يمتاز به النادي الأهلي.

ووجه قنديل الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن التفكير دائمًا يكون في تحقيق المزيد من البطولات خلال المواسم المقبلة.