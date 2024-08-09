شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص من حسين الشحات احتفالا بتتويج الأهلى بالدورى الـ 44.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

دخل حسين الشحات، لاعب الأهلي، وزملاؤه في الفريق الأحمر في وصلة رقص بعد فوز فريقهم على سموحة بهدف نظيف والتتويج بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه القاتل على سموحة بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة 24 من عمر الدوري المصري، وتتويجه بالدرع رقم 44 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة: "المباراة كانت صعبة وهذا كان متوقعا كما أننا عانينا من الإرهاق لأننا نلعب مباريات مضغوطة منذ شهرين، ونخوض مباراة كل 3 أيام وهو أمر مرهق ذهنيا وبدنيا، وتمكننا من التغلب على هذا الأمر، والشوط الأول أتيحت لنا 4 فرص خطيرة ولم نستغلها ولكن الخصم أيضًا سنحت له فرصتان كان من الممكن أن يسجل منهما ويصعب الأمور علينا".

وتابع كولر: "بين شوطي المباراة تحدثت مع اللاعبين من أجل جعل رتم اللعب أسرع، وتم تعديل الأداء ولكن لم يكن بالشكل الذي أطلبه والسبب في ذلك هو ضغط المباريات وقاتلنا إلى آخر دقيقة حتى فزنا باللقاء، وسجلنا هدفا رائعا من أفشة الذي يثبت أنه لاعب اللحظات الهامة والحاسمة".

وشدد كولر: "لا أعتقد أننا عانينا من حالة تراخي لشعورنا بحسم لقب الدوري بل كنا نلعب للفوز ولكننا نعاني من ضغط مباريات عنيف للغاية ونلعب كل ثلاثة أيام مباراة ومع مباريات كبيرة في إفريقيا وكأس العالم للأندية ويجب الفوز في كل تلك المباريات، وفي نهاية الموسم التعب يحل على الجميع ومن الطبيعي ان العقل والجسم يصل في النهاية لإرهاق كبير".

أردف: "حاولنا الحصول على إجازة خلال الموسم الحالي، وعدم رؤية الأسرة خلال تلك الفترة يؤثر عليك، ولكن كل اللاعبين كانوا عظماء وقدموا موسما رائعا للغاية وحطموا العديد من الأرقام القياسية ولم يرغبوا في الظفر بالدوري بتعادل بل بانتصار وهذا يعبر عن شخصية بطل ونحن سعداء بحسم لقب الدوري".

وعن سؤاله بتلقي أفشة عروض خارجية للرحيل عن الأهلي، علق: "هل لديكم معلومة أن أفشة لديه عرض؟، فأنا لا أرد على أسئلة افتراضية".