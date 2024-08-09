شكرا لقرائتكم خبر عن سعد شلبي: الأهلي حقق البطولات بفضل جماهيره العظيمة.. وتعرضنا لضغوط هائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريق الكرة بلقب بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي بذل جهودًا كبيرة على مدار عام كامل من أجل تحقيق كل الألقاب، ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني حققوا معجزة هذا الموسم في منافسات الدوري.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي حقق البطولات بفضل جماهيره العظيمة، والذي كان الدافع العظيم لفريق الكرة من أجل الصعود لمنصات التتويج، وكان يساند الفريق في كافة التحديات، رغم كل الضغوط التي تعرض لها الأهلي على مدار الموسم الحالي، كل اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا، وحتى الملاعب لم تعد قادرة على تحمل استضافة المباريات".

وأضاف: "نقدر جمهور الاهلي العظيم الذي ساند ودعم الفريق وكذلك مجلس الإدارة يستحق الشكر والتهئنة وكافة أعضاء المجلس، والذين كانوا يقدروا الجمهور، ودعمه للفريق في كل المباريات، وكذلك نشكر أعضاء الجمعية العمومية التي اختارت المجلس الحالي لتلبية طموحاتهم، وأشكر كل الجماهير".

وأشار إلى أن النادي الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الـ33 يومًا الأخيرة في منافسات الدوري المصري التي تعرض لضغوط شديدة في الكثير من الأمور. موجهًا الشكر لشركة تذكرتي والمؤسسات الأمنية المصرية وهيئة استاد القاهرة وكل الملاعب، وقمنا بتقدير الجمهور وتوفير أتوبيسات لنقلهم للاسكندرية.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية في النادي الأهلي تعرضوا للإرهاق أيضا، موجها الشكر لكل اللاعبين والجهاز الفني، وكل منظومة العمل داخل النادي.

وأتم: "سيتم عرض ملف كأس مصر على الجهاز الفني، خصوصا في ظل حالة الارهاق الشديدة لكل اللاعبين، واليوم ظهر ذلك في إصابة كريم فؤاد والارهاق الذي ظهر على اللاعبين، بالتأكيد الأمر سيخضع لرؤية المدير الفني والإدارة".