شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات جماهير الأهلى بهدف التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت جماهير الأهلى في فرحة عارمة بعد تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى بالفوز على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، حيث رددوا العديد من الهتافات للاعبين.

وحصد فريق الأهلي بطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي و التتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا