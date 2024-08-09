شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع هدافى الأهلي هذا الموسم بعد التتويج ببطولة الدوري رسميا والان مع تفاصيل الخبر

تصدر وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، قائمة هدافي الفريق بالدوري العام بعد تتويجه بالبطولة برصيد ثمانية عشر هدفًا حتى الآن، يليه إمام عاشور برصيد ثمانية أهداف، وبيرسي تاو سبعة أهداف ومحمود كهربا خمسة أهداف، وأربعة أهداف لكل من حسين الشحات ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة، وثلاثة أهداف لكل من عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد، وهدفين لكل من كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، وهدف واحد لكل من أحمد عبد القادر ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، بجانب هدفين نتيجة فوز اعتباري على الزمالك 2-صفر، لانسحابه من مباراة الفريقين بالدور الثاني للبطولة.

واحتسبت للأهلي تسع ضربات جزاء، سجل منها لاعبوه ثمانية أهداف وأهدرت واحدة، واحتسبت لمنافسيه ست ضربات جزاء أحرز منها خمسة أهداف وأهدرت ضربة واحدة، والطريف أن الضربتين المهدرتين كانتا في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حيث أهدرت واحدة للأهلي وأخرى لطلائع الجيش.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري، وأدار مباراة الأهلي وسموحة وائل فرحان.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.