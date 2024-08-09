شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بعد التتويج بالدوري: الصبر مفتاح الفرج والبطولة دى ليها عندى حاجة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

وكتب أفشة عبر حسابه على إنستجرام: "لقب الدوري الـ 44، مبروك لكل جماهير الأهلي.. من قبل أفشة ومن بعد أفشة الأهلي هو البطل وجمهوره هو صاحب الفرح.. لحظة تحية الجمهور بالنسبة ليا بنسى الدنيا واللي فيها.. البطولة دي تحديدا ليها عندى حاجة مختلفة.. الصبر دايما مفتاح الفرج، ومفيش أجمل من فرحة جول واحتفال مع جمهور الأهلي.. مبروك يا شباب احنا الأبطال".

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر..بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات.

هجوم الأهلي سجل 71 هدفاً واستقبل دفاعه 24 هدفاً ، ويأتي بعده بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سجل 56 هدفاً واستقبل 25 هدفاً.