شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني: كنا نسعى لتحقيق ميدالية لمصر بالأولمبياد.. والإجهاد ضرب اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد النني، لاعب خط وسط المنتخب الأولمبي، عن خسارة المنتخب أمام المغرب بسداسية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024.

وقال النني في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كان عندنا غيابات بسبب الإصابات، ولعبنا على تحقيق الفوز منذ بداية اللقاء، وتحقيق ميدالية لمصر".

وأضاف النني: "أمر محزن الخسارة بتلك الطريقة، والإجهاد ضرب الفريق، وخضنا وقتا إضافيا في مباراتين والتنقل بين المدن الفرنسية وهو ما أثر علينا بالسلب".