شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف حالة الثلاثى المصاب المثلوثى وعمر جابر ومصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة الثلاثي حمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ثلاثي الأبيض عقب استبدالهم في مباراة زد، التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن الثلاثي يعاني من إصابات مختلفة، حيث اشتكى مصطفى شلبي من آلام في العضلة الخلفية، بينما تعرض حمزة المثلوثي لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على استبدال الثلاثي وعدم المجازفة باستمرارهم في الملعب للحفاظ عليهم.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

من جانبه، كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري لفريق الزمالك، عن غياب مصطفى شلبي وناصر منسي ثنائي الأبيض عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل مصطفى شلبي وناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة زد التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.