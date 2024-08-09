شكرا لقرائتكم خبر عن "أبطال الدوري أهم".. مصطفى شوبير يشعل غرفة ملابس الأهلي بالهتاف والان مع تفاصيل الخبر

سيطرت حالة من الفرحة والاحتفال ببطولة الدوري داخل غرفة خلع ملابس النادي الأهلي، وذلك عقب التتويج رسمياً ببطولة الدوري رقم 44 في تاريخ القلعة الحمراء.

ونشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، فيديو عبر حسابه على موقع إكس، خلال قيامه بالاحتفال مع اللاعبين مرددين هتاف "أهم أهم أهم أبطال الدوري أهم".

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر..بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات.

هجوم الأهلي سجل 71 هدفاً واستقبل دفاعه 24 هدفاً ، ويأتي بعده بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سجل 56 هدفاً واستقبل 25 هدفاً.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه القاتل على سموحة بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة 24 من عمر الدوري المصري، وتتويجه بالدرع رقم 44 في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة: "المباراة كانت صعبة وهذا كان متوقعا كما أننا عانينا من الإرهاق لأننا نلعب مباريات مضغوطة منذ شهرين، ونخوض مباراة كل 3 أيام وهو أمر مرهق ذهنيا وبدنيا، وتمكننا من التغلب على هذا الأمر، والشوط الأول أتيحت لنا 4 فرص خطيرة ولم نستغلها ولكن الخصم أيضًا سنحت له فرصتان كان من الممكن أن يسجل منهما ويصعب الأمور علينا".

وتابع كولر: "بين شوطي المباراة تحدثت مع اللاعبين من أجل جعل رتم اللعب أسرع، وتم تعديل الأداء ولكن لم يكن بالشكل الذي أطلبه والسبب في ذلك هو ضغط المباريات وقاتلنا إلى آخر دقيقة حتى فزنا باللقاء، وسجلنا هدفا رائعا من أفشة الذي يثبت أنه لاعب اللحظات الهامة والحاسمة".

وشدد كولر: "لا أعتقد أننا عانينا من حالة تراخي لشعورنا بحسم لقب الدوري بل كنا نلعب للفوز ولكننا نعاني من ضغط مباريات عنيف للغاية ونلعب كل ثلاثة أيام مباراة ومع مباريات كبيرة في إفريقيا وكأس العالم للأندية ويجب الفوز في كل تلك المباريات، وفي نهاية الموسم التعب يحل على الجميع ومن الطبيعي ان العقل والجسم يصل في النهاية لإرهاق كبير".

أردف: "حاولنا الحصول على إجازة خلال الموسم الحالي، وعدم رؤية الأسرة خلال تلك الفترة يؤثر عليك، ولكن كل اللاعبين كانوا عظماء وقدموا موسما رائعا للغاية وحطموا العديد من الأرقام القياسية ولم يرغبوا في الظفر بالدوري بتعادل بل بانتصار وهذا يعبر عن شخصية بطل ونحن سعداء بحسم لقب الدوري".

وعن سؤاله بتلقي أفشة عروض خارجية للرحيل عن الأهلي، علق: "هل لديكم معلومة أن أفشة لديه عرض؟، فأنا لا أرد على أسئلة افتراضية".