شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة بعد الفوز على زد والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد خوض مباراة زد مساء الخميس في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً على ملعب النادي، استعداداً للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه، كشف عمرو أبو العز، المدير الإداري لفريق الزمالك، عن غياب مصطفى شلبي وناصر منسي ثنائي الأبيض عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل مصطفى شلبي وناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة زد التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لـ مسابقة الدوري.