شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا ”الخليج 365” ترصد كواليس مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعدما حقق فوزاً قاتلاً على سموحة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد برج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري.

‎سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة "صاحب القاضية" في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من تمريرة رائعة عمر كمال، أحسن أفشة استغلالها وسجل هدفاً رائعاً، ليُعلن فوز الأهلي والتتويج ببطولة الدوري قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالنسبة للمارد الأحمر، وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات.

‎هجوم الأهلي سجل 71 هدفاً واستقبل دفاعه 24 هدفاً ، ويأتي بعده بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي سجل 56 هدفاً واستقبل 25 هدفاً.

ونرصد لكم بعض كواليس مباراة الأهلى وسموحة كالتالى:

- انفعل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى على الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الفريق عقب إهداره فرصة هدف محقق للتهديف.

- دخل كريم فؤاد لاعب فريق الأهلى فى حالة بكاء عقب تعرضه للإصابة وخروجه من المباراة.

- قام جمهور الأهلى بتوجيه تحية خاصة لمؤمن زكريا مدير الكرة بنادى سموحة أثناء خروجه من استاد برج العرب.

- توجه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب فريق الأهلى للجمهور واحتفل معه عقب الفوز على سموحة والتتويج ببطولة الدورى بشكل رسمى وقام بمنحهم التشرت الخاص به.

- هاجم جمهور الأهلى الذى تواجد فى مدرجات استاد برج العرب الهانى سليمان حارس فريق سموحة أثناء أحداث اللقاء، وذلك بسبب إهدار الوقت بشكل متعمد.