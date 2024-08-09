زيد مصطفى يمنح الأردن فضية التايكوندو في الألعاب الأولمبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس : منح الأردني زيد مصطفى بلاده ميداليتها الاولى في الالعاب الاولمبية في باريس 2024 الخميس، باحرازه فضية وزن 68 كلغ في مسابقة التايكوندو.

وخسر مصطفى المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، في النهائي في القصر الكبير (غران باليه) أمام الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول 2 -0 (4- 5، 1 -3).

وهي الميدالية الثالثة للأردن في مسابقة التايكوندو، والرابعة بالمجمل في تاريخ مشاركاتها في الالعاب حتى الآن، حيث افتتح أحمد أبو غوش رصيد المملكة بفوزه بأول أول ميدالية ذهبية على الاطلاق في التايكوندو أيضاً في وزن 68 كلغ خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن 80 كلغ في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021).

كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن 67 كلغ في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضاً.

قال بعد فوزه في نصف النهائي على البريطاني برادلي سيندن المصنف ثانياً وحامل فضية أولمبياد طوكيو صيف 2021، وضمان الميدالية الفضية على الأقل "لا أجد الكلمات من أجل وصف شعوري. اليوم سألعب في النهائي، وآمل في أن أتمكن من تحقيق هدفي. آمل أن أجعل جميع الأردنيين سعداء".

وتابع "أهدي هذه الميدالية إلى والدتي. هي حياتي وآمل في أن أتمكن من اسعادها اليوم".

وعن المباراة في نصف النهائي، قال "هذه المباراة كانت صعبة جداً. منافسي كان يملك خبرة كبيرة، وانا واجهت لاعبا فاز ببطولة العالم مرتين".